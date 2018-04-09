اخبار مصر - احمد عوض

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بعد ظهر اليوم الاثنين، النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة لمتابعة احتفالات أهالي المدينة بأعياد الربيع و أعياد شم النسيم .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع أبناء الشعب المصري عامة، وأهالي البحر الأحمر خاصة، بمناسبة العيد المبارك، مؤكدًا أهمية ضبط النفس والحفاظ على نظافة الأماكن العامة بالمدينة السياحية، كما رحب بجميع زائري الغردقة من كل محافظات الجمهورية، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بالمدينة الساحلية.

وأكد عبدالله علي ضرورة توفير الخدمات لرواد الشاطئ من أمن وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ، لخدمة الزوار ومساعدتهم على الاستمتاع بهذا اليوم الجميل، تحت شمس مدينة الغردقة السياحية ومياه البحر الممتعة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.