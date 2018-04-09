القاهرة - أ ش أ

تفتتح الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر مؤتمرها الدولي الـ24،والذى يقام هذا العام بالتعاون مع قسم جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق بعد غد الأربعاء،بحضور كل من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان،والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،وبمشاركة 25 بروفيسور من أوروبا وأمريكا والدول العربية من المتخصصين في مجال جراحات القلب والصدر.

صرح بذلك الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر السابق بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر.

وأعلن الحسيني أن المؤتمر يتضمن أكثر من 100بحث علمى جديد في مجالات جراحات القلب والصدر والشرايين التاجية وصمامات القلب،مشيرا إلى حرص الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع أقسام جراحات القلب والصدر بالجامعات المصرية،وتوثيقا للعلاقات وتعظيما للاستفادة بين جموع أطباء جراحات القلب والصدر فى مختلف كليات الطب على مستوى العالم،إضافة لأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة،إلي جانب مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح أن المؤتمر الـ24 يقام بالزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق،والدكتور أحمد دعبس رئيس المؤتمر والدكتور إيهاب عبد المنعم سكرتير عام الجمعية،وأشار إلي أن المؤتمر سيناقش الجديد والحديث في مجال جراحات القلب والصمامات وجراحة الشرايين التاجية وجراحة الصدر وجراحات قلب الأطفال،إضافة لمناقشة أحدث التقنيات العالمية فى مجال جراحات القلب المفتوح بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم.