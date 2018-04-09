القاهرة - اخبار مصر

وقّع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلى ومنتخب لنادى كوبيون بالوسورا الفنلندى، لمدة شهرين أى 60 يوماً على سبيل الإعارة.

وكان عبد الله السعيد قد وصل فنلندا خلال الساعات الماضية للانتقال لنادي بالسورا حتى يُحافظ على لياقته البدنية ليكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الأول فى كاس العالم عقب قرار الأهلى بعرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلى جدة مع بداية الموسم المقبل لكن اللاعب اتفق مع إدارة الأهلى على الرحيل لأحد الأندية الأوروبية التى ما زال القيد فيها مفتوحًا حتى الآن، ورحل الدورى الفنلندى حتى يحافظ على مستواه قبل كأس العالم بروسيا.