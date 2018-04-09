اخبار مصر - سماء المنياوي

تزامنا مع بدء احتفالات اعياد الربيع ، صرح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية ونقاط اسعاف علي الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمنع الإجازات والراحات خلال اعياد شم النسيم وتوفير الأطقم الطبيه وفرق الانتشار السريع وتوافر الادويه والمستلزمات الطبية واكياس الدم بكافة المستشفيات ونشر سيارات الطوارئ علي الشواطئ بالساحل الشمالي و مدينة مرسي مطروح متوفر بها كافة الادوية واجراء جراحات علاجية.

كما أعلن محافظ مطروح عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الاوضاع علي مدار الساعة بالشواطئ والطرق السريعة خاصة مع اقبال مصطافي وزائري ورواد المحافظة للاستمتاع بشواطئ المحافظة.

وأكد المحافظ بان العمل علي قدم وساق بكافة المشروعات الجارية بمدينة مرسي مطروح من توصيل غاز طبيعي واحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي و انشاء شبكة صرف خاصة بالامطار ومشروعات الكهرباء قبل موسم الصيف تمهيدا لأعمال التجميل والتطوير بالميادين عن طريق المتخصصين بجامعة الاسكندرية.