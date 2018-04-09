القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل الحرارة غدا في القاهرة 26 والصغرى 15 والاسكندرية 24 و13 فيما تسجل مطروح العظمى 22 والصغرى 12 شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 20 وحلايب 22 27 .