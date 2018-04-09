اخبار مصر - حمودة كامل

قام الدكتور هشام عرفات عرفات بجولة تفقدية اليوم /الاثنين لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية وذلك , حرصا على سلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

وشدد وزير النقل على استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التي تنقل الركاب والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر الاشتراطات.

كما تابع وزير النقل من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة انتظام حركة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية, كما تواصل عرفات مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة للاطمئنان على سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور .

كما تفقد الوزير انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ .

كذلك تابع الدكتور هشام عرفات انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري, كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر, انتظاما في حركة الملاحة.