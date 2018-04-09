القاهرة - اخبار مصر

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزي السلاح الغير مرخص على مستوى الجمهورية، بعد مداهمة عدداً من البؤر الاجرامية.

ونجح قطاع الامن العام، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، في ضبط 92 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات وبنادق آلية بحوزة 86 متهم “.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .