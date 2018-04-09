اخبار مصر - هند بداري

قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم /الاثنين/ بجولة تفقدية لمرسي الأتوبيس النهرى بكورنيش ماسبيرو للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية بكافة المراسى التابعة للهيئة وتأمين المسطح المائي وانتظام الرحلات النيلية لرواد الأتوبيس النهري وذلك مع انطلاق احتفال المصريين بأعياد الربيع وشم النسيم.

ووجه المحافظ الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها..

وشدد على غلق أى مرسى مخالف وغير المرخصة ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسى ومنعها من العمل فى حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.