د.هند بدارى

تنظم كلية الاثار بجامعة القاهرة برعاية الدكتور “محمدعثمان الخشت” رئيس الجامعة والدكتورة “هبه مصطفى” عميد الكلية ندوة علمية بعنوان “المشغولات الخشبية عبر العصور” صباح الأربعاء بقاعة المؤتمرات بكلية الآثار .

وصرح الدكتور”جمعة عبد المقصود” ومقرر عام الندوة بان الهدف منها إلقاء الضوء على المشغولات الخشبية خلال العصور التاريخية وتوضيح إستخدام الأخشاب في الفنون والعمارة وبيان أبرز المشاكل وعوامل التلف التي تواجه الآثار الخشبية في المتاحف والمبانى الأثرية، وإستعراض طرق التسجيل والتوثيق للآثار الخشبية قبل وأثناء وبعد إجراء عمليات العلاج والصيانة المختلفة.

كما تستهدف الندوة التعريف بطرق الصيانة العلاجية والوقائية للآثار الخشبية وطرق عرض وتخزين تلك الآثار الخشبية.