اخبار مصر - محمد خلف أمين

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم، وللتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها ،ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها، حيث رافقه خلال الجولة اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ،والمحاسب محمود مغربي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وحرص المحافظ على مشاركة زوار الحدائق احتفالاتهم بحديقة الحيوان ،وحدائق عابدين والنيل ،والتي شهدت إقبالًا من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من مختلف مراكز المحافظة، للاحتفال بشم النسيم ،حيث قام بتهنئة المواطنين المتواجدين بالحدائق، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة

وفي مشهد رائع امتلئت حديقة الحيوان بالزوار الذين كست وجوههم السعادة والفرحة والبهجة ، حيث توافد المواطنون عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وتنوعت احتفالاتهم بالعيد بداخلها ، الأطفال يلعبون ، والأسر ينشغلون بإعداد الأماكن لتناول الأطعمة الشهية المعتادة في هذه المناسبة مثل الرنجة والفسيخ واللأسماك بمختلف أنواعها.

ولم يختلف المشهد في جماله وروعته في حديقة عابدين بمدينة بني سويف ، حيث امتلئت الحديقة بالمواطنين ، وجلس المواطنون يتناولون الأطعمة ، والأطفال منشغلين بألعاب الملاهي كالمراجيح والتزحلق ، والعربات وغيرها ، حيث تفقد المحافظ مستوى الخدمة والنظافة العامة بالحدائق ، ووسائل الأمان المتوافرة حرصا على سلامة الزوار من أهالي المحافظة

وفي حديقة النيل تميز مشهد العيد باحتشاد المواطنين في كل مكان بالحديقة حتى افترش المواطنون المساحات بين المقاعد في منظر غير مألوف منذ سنوات ، وعند دخول المحافظ الحديقة بادر العديد من المواطنين في التقاط السيلفي معه وهتافات مصر بلد الأمان