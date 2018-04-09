أخبار مصر - سماء المنياوي وعلا الحاذق

ليست مجرد لعبة الكترونية خطيرة .. بل هو قاتل غامض.. تبدأ تحت عنوان “التحدي”.. لتنتهي بالانتحار..انها لعبة الحوت الازرق.

من روسيا انطلقت على يد مخترعها فيليب لتكون سببا في انتحار 130 شخص.. ثم تنقلت كالسرطان بين دول العالم.. حتى وصلت الى الدول العربية.

اسر الضحايا اكدوا انها بمثابة اللعب مع الشيطان .. وانها تفتح بوابة جهنم .. ومع انتشار المخاوف من تحولها من مجرد لعبة، إلى إرهاب إلكتروني.. وللحفاظ على أبنائنا من هذا الخطر الداهم الذي يواجههم .. يسعد موقع أخبار مصر ان يناقش هذه المخاطر وسبل تجنبها في حوار مباشر الثلاثاء.

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وبالقاء السلطات الروسية القبض على مخترع اللعبة.. وباصدار فتوى من دار الافتاء بتحريمها ..فان خبراء المعلومات الالكترونية اكدوا ان اللعبة لم ولن تتوقف

وللحفاظ على أبنائنا من هذا الخطر الداهم الذي يواجههم .. يسعد موقع أخبار مصر ان يستضيف الثلاثاء د. عماد غز رئيس قسم الامراض النفسية السابق بجامعة القاهرة.