لندن-أ ش أ

أعلنت شرطة سكوتلانديارد البريطانية اليوم /الاثنين/ اعتقال رجل بعد إيقاف سيارة مشبوهة بالقرب من قصر باكنجهام الملكي.

وأوضح متحدث باسم الشرطة – في بيان – أن ” السيارة توقفت وألقي القبض على رجل في أوائل الثلاثينات من عمره للاشتباه في ارتكابه مخالفة للنظام العام.. وتم التعامل مع السيارة التي يقودها على أنها سيارة مشبوهة”.

وأشار إلى أن قوات الشرطة ورد لها تقارير عن سيارة مشبوهة الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من بوابات القصر الملكي مضيفا أنه “تم إغلاق الطرق وفرض طوق أمني لحين فحص السيارة”.