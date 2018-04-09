اخبار مصر - سماء المنياوي

تستمر غرفة العمليات التى خصصها المجلس القومى للمرأة لتلقى شكاوى التحرش في عملها اليوم الاثنين خلال احتفالات شم النسيم لتلقي شكاوى السيدات ولتقديم الدعم النفسي والقانوني ضد اى اعمال عنف ضد المرأة بشكل عام وبخاصة جريمة التحرش التى قد تنتج عن الازدحام في الاعياد وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر المكالمات أو ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191.

كما سيقوم محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، بالنزول الميداني ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

كما أعلنت غرفة العمليات عن عدم تلقيها اي شكاوى خاصة بالتحرش خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد في حين تم تلقي عدد من الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالاحوال الشخصية.