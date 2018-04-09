القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي انتهاء شركة مياه الشرب بالقاهرة من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طامية ومأخذ المحطة بكفر جرزا بمحافظة الفيوم.

وأضاف مدبولى وفقا لبيان الوزارة اليوم الإثنين أنه تم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد الانتهاء المرحلي من أعمال إعادة التأهيل بمتوسط يتراوح من 150 ألف : 160 ألف م/3يوم وتم الوصول بمتوسط زمن الترشيح بالمرشحات التي تم تأهيلها إلى 39 ساعة كما تم الوصول بمتوسط الضغوط إلى حوالي 3.8 بار للوصول للتغطية الكاملة لجميع المناطق المخدومة بمياه المحطة وكذا الوصول بجودة تنقية المياه إلى أعلى مستوياتها.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة أن المحطة تخدم 3 مراكز تقع فى الشمال الشرقى لمحافظة الفيوم وهى: (مركز طامية – مركز سنورس – مركز شرق الفيوم) وبالانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المحطة ستحل مشكلات مواطني هذه المناطق.