لندن - أ ش أ

أعرب هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي عن ثقته في قدرته على التغلب على محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في صراعهما على صدارة

هدافي الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين صاحب المركز الثاني.

وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبريس) الإنجليزية “لازلت أؤمن أنه بإمكاني الفوز بجائزة هداف الدوري مهما حدث.. لا تزال هناك مباريات أمامي ويجب أن أركز على نفسي فأنا لا أستطيع التحكم فيما يفعله صلاح”.

وأضاف “كمهاجم سيكون من الرائع أن أفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى وسأواصل العمل بجد من الآن وحتى نهاية الموسم”.