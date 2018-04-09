اخبار مصر - حمودة كامل

اكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد اليوم الاثنين نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع ، حيث يجري تفريغ السفينة “انفينيتي ام” المحملة بــ 28 ألف طن قمح قادمة من روسيا ، والسفينة “تورم كارينتي” المحملة ب 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا ، كما يجري تفريغ السفينة “سي بريدل” المحملة بــ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ، ويجري تفريغ السفينة “نوتيكال جينيتار” المحملة بــ 56 ألف طن فحم قادمة من روسيا ، والسفينة “فاتولمن” المحملة ب 25 ألف طن متري من الخشب قادمة من اوروجواي.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 135 سفينة وغادرت الميناء 12سفينة ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 41 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثمانية وثلاثون ألف طن منهم 380 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.