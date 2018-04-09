القاهرة أ ش أ

عقد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي” اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث عدد من الملفات منها استعراض وضع بحيرة قارون وعرض مقترح جديد يهدف إلى رفع كفاءتها والتنسيق لعقد اجتماع مع وزير الري لعرض تلك المقترح, بحضور “محمد شهاب عبدالوهاب” الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وأوضحت الوزارة في بيان الإثنين أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر ما تم من أعمال تطوير بمحمية وادي الريان وجبل قطراني وتم توجيه الدعوة لمحافظ الفيوم

وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لتفقد أعمال التطوير التي تتم بالمحمية والتي تشمل منطقة “الشلالات ومراكز الزوار”.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات التى يجرى تنفيذها لاستقبال زائري المحمية خلال احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الأرواح ومنع السباحة بمنطقة الشلالات ومواجهة أي حادث طارئ.