القاهرة - اخبار مصر

تصل إلى مصر قرابة 80 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم يوم الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، التى من المقرر إقامة حفل ختامها يوم 27 من شهر أبريل الجارى.

وأوضحت الدكتورة أمال رزق منظمة مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة،أن المسابقة تتضمن 10 ملكات جمال من ملكة جمال الكون بحيث يمثلن بلادهن فى المسابقتين معًا وهما ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.

وتحضر المتسابقات مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن برنامج المسابقة وكيفية دعمهن للسياحة المصرية على مدار الأيام الجارية، وذلك بمكتبة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم ينتقلن فى جولة إلى المنتزه لالتقاط الصور التذكارية والترويج للمدينة الجميلة بعد العودة إلى بلادهن.