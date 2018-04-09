طوكيو - رويترز

هزت سلسلة زلازل غرب اليابان الاثنين وحذرت السلطات من احتمال وقوع المزيد من الزلازل القوية خلال الأيام القادمة.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية‭ ‬إن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع على عمق عشرة كيلومترات مما تسبب في هزات قوية في مناطق بمقاطعة شيمان المطلة على ساحل بحر اليابان.

ووقوع هزة بهذه الشدة يمكن أن يؤدي إلى انهيار حوائط وحدوث تصدعات في الأرض وانهيارات أرضية.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول بلغت شدته 5.6 درجة وكان على عمق سبعة كيلومترات.

وحذر مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في إفادة صحفية من أن المنطقة يمكن أن تعاني من المزيد من الاهتزازات خلال الأسابيع القادمة وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة القادمين.