القاهرة - أ ش أ

يشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي, والذي سيعقد بالأردن خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل الجاري.

وأوضح البنا – في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد اليوم /الإثنين/ – “أن ذلك الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات العربية المالية المشتركة, بمشاركة مصر باعتبارها من الدول المساهمة في رأس مال الهيئة”. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول العربية الأعضاء, وتحسين مناخ الاستثمار فيها.

وأوضح البنا أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه خاصة في المجال الزراعي , وذلك في ظل المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار, كما أنها ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي.