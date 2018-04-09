باريس أ ش أ

طرحت مؤخرا مجلة “فام اكتيول” الفرنسية النسائية الأسبوعية نسختها الجديدة التي خصصتها لكبار السن والتي ستصدر شهريا وتباع بنحو 50ر4 يورو.

وستهتم المجلة الجديدة التي ستحمل اسم “فام اكتيول للمسنين” بصحة كبار السن من مرضى السكر والضغط والكوليسترول وآلام الظهر والمفاصل والتغذية من خلال تقديم النصائح للمحافظة على صحة جيدة وسليمة في هذا السن المتقدم.

كما ستقدم المجلة عددا من الابتكارات الفنية الحديثة لمساعدة المسنين في كيفية الاعتناء بالحديقة والتعريف بطرق سهلة للتسوق عبر الإنترنت, والأماكن المميزة لقضاء فترات الإجازات.