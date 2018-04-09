القاهرة - رويترز

إنطلق المصري محمد نوفل -24 عاما- في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا في يونيو القادم.

ويأمل “نوفل” أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وتستغرق 65 يوما برا لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم، وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

وصرّح “نوفل قائلا: “أفكر طول الوقت في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول، الفرصة مش عملية تبديل قد ما هي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي إن أنا بأشوف حاجة جديدة وإن أنا بأوريها للناس”.