بودابست-ا ش أ

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان فوزه بفترة ولاية ثالثة على رأس الحكومة عقب حصول حزبه وشركائه في الائتلاف الحاكم على أغلبية الثلثين بالبرلمان.

وأضاف أوربان – في خطاب ألقاه بمناسبه فوزه ” أن بلادنا لم تصل بعد إلى المكانة التي تبغيها, الا انها تمضي في مسارها المختار, وسنواصل معا في هذا المسار”.

وعقب فرز 5ر98 % من الأصوات, حصل حزب (فيداس) بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحليفه الحزب المسيحي الديمقراطي على 133 مقعدا من أصل 199 مقعدا بالبرلمان, فيما

احتل حزب “جوبيك” اليميني المرتبة الثانية بحصوله على 26 مقعدا, بينما جاء الائتلاف اليساري الذي يتزعمه الاشتراكيون في المرتبة الثالثة بعدد 20 مقعدا.

وكان المكتب الوطني للانتخابات في المجر قد أشار إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى منذ عام 1998, فيما من المقرر ان يتم الاعلان الرسمي للنتيجة النهائية للانتخابات في 27 ابريل الجاري.