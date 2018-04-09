القاهرة أ ش أ

أكد “محمد عيد إبراهيم” مترجم رواية “مذكرات لا أحد” للروائي الأمريكي “مايكل كننجام” أن الرواية تلعب على التاريخ كأنه علبة مفاجآت.

وصدرت الرواية مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية، وبالرغم من أن بعض شخوص الرواية حقيقي مثل ظل الشاعر الأمريكي الرائد “والت ويتمان” فإن مسار الأحداث يظل أسطوريا أو فانتازيا أو حتى قرب الواقعي حيث لا تخرج من عالم الرواية إلا في السطر الأخير.

ويضيف إبراهيم :”إننا سنرى في هذه الرواية مدينة نيويورك في ثلاث حالات زمنية أولها خلال القرن التاسع عشر وويتمان حي, تاليها خلال القرن العشرين حيث يضربها إرهاب من نوع خاص, وآخرها خلال القرن الواحد والعشرين حيث توشك سمات الحضارة أن تختفي,ووسط هذا كله تمشي أسطورة كتاب أوراق العشب”لوالت ويتمان كالصنم حتى النهاية”.

أما المؤلف فيؤكد أنه بذل أقصى جهده ليكون وفيا للشخوص التاريخية بالمشاهد التي وضعها في الماضي, مشيرا إلى القارئ سيخطئ بدوره لو تقبل أيا منها كحقيقة أدبية.

ويوضح المؤلف أنه عمد إلى حرية خاصة في تقسيم الزمن جاور فيها ما بين أحداث وبشر وبنايات ولحظات قد يفصلها واقعيا عشرون عاما أو أكثر.