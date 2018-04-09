القاهرة - اخبار مصر

عززت الإدارة العامة للمرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط و الأمناء و الأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور تزامنا مع اعياد شم النسيم.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو و قصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق و الشوارع الرئيسية و بمجرد رصد اى معوقات مرورية بالطرق و تنظيم حركة السيارات.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى كما دعمت إدارة المرور.