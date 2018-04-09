القاهرة أ ش أ

وصف الكاتب الكبير “إبراهيم عبدالمجيد” المجموعة القصصية “تمر الآن” للكاتبة الشابة “شيماء طلبة” بأن بنائها الفني الهادئ ينم عن معرفة بفن القصة وتطوره.

ويؤكد عبد المجيد إن المجموعة القصصية الصادرة حديثا عن دار ميريت بالقاهرة قد أدهشته بنهاياتها المفتوحة غالبا وباللغة المتدفقة لكن بإيجاز بليغ بلا ثرثرة ولا وصف زائد لا معنى له.

وكما جاء على ظهر غلاف المجموعة القصصية فإن “إبراهيم عبد المجيد” يشير إلى أنه توقف عند معرفة الكاتبة بالكتابة وبأن البناء الفني هو الذي يميز ويتمايز بين الكتاب، موضحا أن تلك المجموعة تميزت كذلك بامتزاج بالموسيقى وبقدرات تعبيرية تشبه صوت الموسيقى في الفضاء تسمعها ولا تراها رغم فتنتها.

واختتم الكاتب الكبير تقديمه للمجموعة القصصية بقوله: “شيماء طلبة صوت أدبي جميل أتمنى لها المزيد من الكتابة ولا شك أن هذه المجموعة تنبئ بكاتبة حقيقية”.

وتضم المجموعة 24 قصة قصيرة جاءت في 80 صفحة منها : “خلف الوجود، غجريتان، مروان، حين نكون أو لا نكون، ليلة بدون ميشيل، الحزام الأسود في القسوة، لست وحدك حبيبي،لا يوجد قطار أخير، أسطورة الرفض، نصف البائسة”.