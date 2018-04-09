القاهرة - اخبار مصر

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين للحديث عن بعض الملفات الهامة داخل القلعة البيضاء.

ويأتى على رأس الملفات المنتظر طرحها خلال المؤتمر الصحفى لرئيس الزمالك اليوم الوضع الحالى داخل القلعة البيضاء وأزماته القائمة مع وزير الرياضة بسبب تولى لجنة إدارة الشئون المالية.

ومن المنتظر أيضا أن يستعرض رئيس النادى الأسباب التى دعت إلى عقد جمعية طارئة الشهر المقبل، وأبرزها أن يطلع الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس الإدارة على ما يعتبره تدخلا ومحاولة لفرض وصاية من وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى اللجنة الوزارية على النادى، والتأكيد على أن المجلس المنتخب لا يمكن أن يتلقى تعليماته من لجنة وزارية، فى حين أنه منتخب من قبل أكبر جمعية عمومية فى تاريخ الأندية.