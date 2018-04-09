بغداد-أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين, بأن القوات الأمنية العراقية أحبطت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي شنه أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار .

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية اشتبكت صباح اليوم مع أربعة انتحاريين في منطقة حي العسكري بقضاء حديثة 160كم غرب الرمادي”, موضحا أن القوات تمكنت من قتل ثلاثة منهم إلا أن الانتحاري الرابع فجر نفسه في قوة أمنية وحشد عشائري مما أدى الى مقتل اثنين منهم واصابة ستة آخرين بجروح.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على مدينة حديثة, فيما يحاول بعض العناصر الإرهابية التسلل الى المدينة .