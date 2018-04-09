القاهرة أ ش أ

صدرت مختارات للشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف بعنوان “الأخضر بن يوسف وقصائد أخرى” ضمن سلسلة روائع الأدب العربي التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار “المعالي” قائلا: “في أول عودة لي إلى العراق عام 2003 بعد 25 عاما من الفراق كان اللقاء في السماوة مع أصدقاء تلك الفترة عبارة عن استعادة قصائد سعدي يوسف عن ظهر قلب، فقصائده كانت بالنسبة لأفراد جيلي نوعا ةمن كلمة السر التي تؤكد لنا ما هو ثقافي وسياسي واجتماعي، فقصائده بقيت متوهجة في الذاكرة للمهاجر والمقيم”.

ويرى خالد المعالي أنه مع سعدي يوسف اتخذ الشعر العربي الثوب المحل, الثوب الشفيف للواقع بتفاصيله كلها حيث تبين فيه الأشكال الصغيرة وتسمع الأصوات الخفيضة, كما تلاشت تلك البلاغة الثقيلة التي كانت لأعوام طويلة تمنع الشعر العربي من التماس مع الواقع.

وفي ختام تقديمه يشير خالد المعالي إلى أنه استعان في وضع هذه المختارات بذاكرته التي خزنت صورة خاصة للكثير من القصائد علي مر السنوات الأربعين الأخيرة.