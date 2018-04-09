صحافة مصرية: سفير ليبيا بالقاهرة: السيسى ليس فقط رئيس مصر لكنه زعيم للأمة
أخبار مصر - الاثنين 9 ابريل 2018
– السيسى: اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة
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الاهرام
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– سفير ليبيا بالقاهرة: السيسى ليس فقط رئيس مصر لكنه زعيم للأمة
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الاخبار
– السيسى: اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة
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