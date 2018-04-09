أخبار مصر - الاثنين 9 ابريل 2018

– السيسى: اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة
– مهلة حتى آخر أبريل لحاجزى الإسكان الاجتماعى

الاهرام

– «عبد العال» و«الطيب» بالكاتدرائية لتهنئة الأقباط بالعيد

– وزير الدفاع للبابا‫:‬ القوات المسلحة تعتز بمواقفكم الوطنية

– وسط حضور الآلاف: الهلال مع الصليب فى كرنفال عربات الزهور بالإسماعيلية أحتفالا بأعياد الربيع

– سفير ليبيا بالقاهرة: السيسى ليس فقط رئيس مصر لكنه زعيم للأمة

– مهلة حتى آخر أبريل لحاجزى الإسكان الاجتماعى

– غدا .. بدء تسليم 144 وحدة بمشروع«دار مصر» بدمياط الجديدة

– الطيران السعودى يتعاون لحل أزمة العمرة

– 28أبريل آخر موعد لتسجيل الراغبين فى الحج

– الإنتاج الحربى يتبنى مشروع «باجا حلوان» للمشاركة فى المسابقة العالمية بأمريكا

– حفظ التحقيقات فى بلاغ شفيق حول مخالفات انتخابات الرئاسية عام 2012

 

الاخبار

– السيسى: اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

– «تكافل وكرامة» يحمى الغلابة بـ 15 مليار جنيه

– «الأمور المستعجلة» توقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

– «المركزى»: ضخ 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة

– «مثلث ماسبيرو» يودع العشوائيات للأبد خلال 15 يوما

– تأجيل «خلية ميكروباص حلوان» و»أحداث محمد محمود« لـ١٣ و١٤ مايو

– ٢٤ يونيو دعوي منع يوسف زيدان من الظهور في الفضائيات