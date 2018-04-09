أخبار مصر - الاثنين 9 ابريل 2018

– انهيار قياسي للعملة الإيرانية
– مسؤول بحريني: حمد بن جاسم كذاب ومنافق وثرثار

الاتحاد

– «الهلال» تسلم معدات جديدة لمؤسسة المياه في عدن

– انهيار قياسي للعملة الإيرانية

– ألمانيا: لا دوافع سياسية لمنفذ عملية الدهس في مونستر

– مسلمو فرنسا: زيارة ابن سلمان مهمة وتاريخية

– مغردون: أين أموال الشعب القطري يا تميم؟

– إيران تسيطر على مفاصل الاقتصاد القطري

– 100 مليون يورو دفعها نظام الدوحة لـ «الإخوان» والجمعيات الوهمية خلال مارس

– الصومال: «الشباب» تتبنى اغتيال ضابط مخابرات.

 

الخليج

– الدولة المصرية تحتضن احتفالات الأقباط بعيد القيامة

– ترامب يتوقع اتفاقاً تجارياً مع الصين

– انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة عناصر «داعش» في ديالى

– ترامب: لبنان يواجه «تحديات» لكن لديه «إمكانات هائلة»

– روائي سعودي: قطر مختطفة من «الإخوان» وأصحاب المصالح

– وزير الحرب «الإسرائيلي» يعتبر أن «لا أبرياء» في غزة

– مسؤول بحريني: حمد بن جاسم كذاب ومنافق وثرثار

– الخطوط القطرية تفقد 61% من ركابها.. وتستغيث للبقاء

– «إسرائيل» تنتهج سياسة «القتل البطيء» بحق الأسرى المرضى