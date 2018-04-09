بورسعيد - أ ش أ

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين, مساء الأحد, الاحتفال بعيد الربيع بعدد من الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

والتقي المحافظة بالمواطنين خلال جولته التي شملت مسرح “اللنبي” للفنان التشكيلي محسن خضير, وحديقة المسلة وشارع طرح البحر, والاحتفالية التي أقيمت بقرية جنة النورس , مؤكدا لهم على أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلي أعلى مستوى لاستقبالهم , وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم , والتقط عددا من الصور التذكارية معهم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نظمت 3 احتفالات , الأولى بحديقة سعد زغلول في حي العرب, وأحيتها فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسي, والثانية بحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم في حي المناخ, وأحيتها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار, والاحتفالية الثالثة أقيمت بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات في حي الزهور, وأحيتها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشري.