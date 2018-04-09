واشنطن - أ ف ب

نفت الولايات المتحدة الأحد أن تكون شنّت غارات جوية في سوريا، بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ضربات صاروخية على مطار التيفور العسكري قتلت وأصابت عددا من الأشخاص.

وقال متحدث باسم البنتاجون “في الوقت الحالي لا تنفذ وزارة الدفاع (الامريكية) ضربات جوية في سوريا”.

واضاف “غير اننا نواصل متابعة الوضع عن كثب، ونؤيد الجهود الدبلوماسية الجارية من اجل محاسبة المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) أنّ العديد من الصواريخ استهدفت فجر الإثنين مطار التيفور العسكري في وسط سوريا وادت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان هناك “عددا من الشهداء والجرحى” جراء الهجوم بالصورايخ على المطار.

وكانت سانا قد رجحت في وقت سابق ان يكون الهجوم الصاروخي “اميركيا”.