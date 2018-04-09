أخبار مصر - أ ف ب، سماء المنياوي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الجرائم المستمرة التي يتعرض لها المدنيين في الغوطة الشرقية بالقصف البشع بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وما أسفر عن هذا القصف من مقتل وإصابة مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن جرائم القتل التي تحدث في الغوطة الشرقية هي في عداد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ندينها ونستنكرها بشدة ولا يمكن تبريرها. وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بضرورة الاجتماع الفوري لبحث الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية، مجدداً مطالبته للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لحماية المدنيين السوريين من القصف اليومي المستمر.

ماكرون يُبلغ ترامب إدانته للهجمات الكيميائية

من جانب اخر تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد وعبّر “عن إدانته الشديدة للهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما في الغوطة الشرقية” بسوريا، وفق ما أعلن الإليزيه في بيان.

وقد تبادل الزعيمان “معلوماتهما وتحليلاتهما التي تؤكد استخدام أسلحة كيميائية” و “قررا تنسيق إجراءاتهما ومبادراتهما داخل مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن ينعقد الاثنين 9 نيسان/أبريل في نيويورك”، بحسب ما اضاف الاليزيه.