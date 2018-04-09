لندن - أ ش أ

كشفت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بالمجر, والتي جرت يوم الأحد, عن حصول الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أكثر من ثلثي المقاعد بالبرلمان, في انتصار كبير للائتلاف, وذلك بعد فرز 75% من أصوات الناخبين.

وحصل الائتلاف اليميني المكون من حزب الاتحاد المدني المجري “فيدس” وحزب الشعب الديموقراطي المسيحي على 134 مقعدا مقارنة ب`133 في الدورة الأخيرة, بينما حصل حزب يوبيك اليميني المتطرف على 26 مقعدا (مقابل 23 في الانتخابات السابقة), والاشتراكيون على 20 مقعدا (مقابل 38), فيما ستتقاسم الأحزاب الأخرى بقية المقاعد, وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجارديان” البريطانية عن مصادر إعلامية محلية.