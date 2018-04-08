الإسكندرية - أ ش أ

أعلنت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة عزة الفناجيلي إعدام 231 كيلو جراما من الرنجة والأسماك المملحة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على طن و825 كيلو جراما من الأسماك المملحة لحين ورود نتائج التحاليل، مشيرة إلى إغلاق 13 منشأة غذائية لعملها بدون ترخيص ضمن حملة مكثفة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية على الأسواق استعدادا لاحتفالات أعياد الربيع.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، في بيان اليوم الأحد، إن أجهزة المديرية كثفت من حملاتها منذ بداية أبريل الجاري قبل شم النسيم، حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية جرى خلالها سحب 96 عينة للأسماك المملحة والمدخنة.

وأضافت أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 محضرا تضمنت عدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية، وغلق 13 منشأة بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن الحملات تجري بالتوازي مع إعلان حالة الطوارئ ورفعها بجميع المستشفيات الحكومية الموجودة بالإسكندرية ومرفق الإسعاف وأقسام السموم خلال احتفالات الربيع، مؤكدة جاهزية أقسام السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات والتنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي، واستعداد مرفق الإسعاف للتدخل لمساعدة أي حالة مصابة في أسرع وقت.