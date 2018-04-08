بكين -أ ش أ

اكتشف علماء صينيون عوامل خطر جينية جديدة متعلقة بمرض (الزهايمر) بعد إجرائهم دراسة تسلسل (جينومي) شامل للمرض بين الشعب الصيني في أول دراسة من نوعها.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية, اليوم الأحد, أن فريقا من الباحثين بقيادة معهد شينزين للتكنولوجيا المتطورة استطاع تحديد متغيرات شائعة في جينين اثنين, (جي سي إتش 1) و(كيه سي إن جيه 15), تظهر صلة إيحائية بمرض (الزهايمر).

وأضافت الوكالة, أن الباحثين انتقوا مجموعة من مرضى (الزهايمر) بالصين ومجموعة من الصينيين الأصحاء في نفس الأعمار قبل أن يجروا تحليلا للتركيب الوراثي لتعميق التحقيق في الآلية البيولوجية الكامنة وراء المرض.

وأشارت إلى أنه بجانب عاملي الخطر الجينيين , أظهرت الدراسة أيضا أن المخاطر الجينية تتفاعل مع إشارات المناعة لدى الإنسان, وهو ما يكشف عن العلاقة بين خلل نظام المناعة ومرض (الزهايمر).

وأوضحت الوكالة أن البحث قد يساعد في الكشف المبكر عن الإصابة بـ (الزهايمر), وأبحاث العلامات البيولوجية, وتطوير أدوية (الزهايمر) , مشيرة إلى أن دراسات جينومية سابقة اكتشفت عدة مخاطر في مواضع وجينات مرتبطة ب` (الزهايمر) , لافتة إلى أن أغلب البيانات الجينية الموجودة حاليا تأتي من الشعوب القوقازية , مضيفة أن المعلومات حول المرض من العرقيات الأخرى محدودة.

وذكرت أن الصين سجلت أكثر من 7 ملايين مريض ب` (الزهايمر) مع توقعات بارتفاع الرقم مع زيادة شيخوخة السكان.