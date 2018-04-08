بغداد -أ ش أ

بحث رئيس الوزراء العرقي حيدر العبادي, هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا, فيما أكد الطرفان على أهمية نجاح الانتخابات القادمة لإكمال مرحلة البناء في العراق.

واكد مكتب العبادي – في بيان اليوم الأحد – إن الجانبين أشادا بالانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كامل الأراضي العراقية. وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية نجاح الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في شهر مايو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء العراقي سعي حكومته لإقامة علاقات مع دول الجوار دون التنازل عن المصالح والثوابت الوطنية, مشيرا إلى ضرورة التركيز على المشتركات بدل الخلافات.