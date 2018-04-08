مقتل وإصابة 35 مسلحا من طالبان جنوب أفغانستان
كابول -أ ش أ
أعلن مدير أمن إقليم أرزكان الأفغاني الجنرال رحمة الله صديقي , اليوم الأحد , مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا من تنظيم طالبان وإصابة 17 آخرين خلال عملية تطهير الإقليم الواقع في جنوب البلاد.
وأوضح الجنرال صديقي , وفقا لوكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية , أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين.
وقد أجريت تلك العملية بالقرب من حي خاس أرزكان لدحر الإرهابيين المسلحين في تلك المنطقة.
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