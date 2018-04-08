الرياض - رويترز

اكد الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية يوم الأحد إن البورصة تتوقع تدفقا للأموال الأجنبية لتسهيل عملية إدراج شركة النفط الوطنية (أرامكو السعودية)، وذلك رغم مخاوف محللين مما إذا كان بإمكان السوق استيعاب ذلك الطرح الضخم.

وتؤكد الحكومة إنها تعتزم بيع نحو خمسة في المئة من أرامكو، على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر فيما من المرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويقول المسؤولون إنه بالإضافة إلى البورصة السعودية فربما يجري طرح أرامكو في بورصة أجنبية أو أكثر مثل نيويورك ولندن وهونج كونج.