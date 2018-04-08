﻿ اهم احداث اليوم الاحد 8 ابريل | أخبار مصر

أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تأكيدا على الجذور والرسالة والتحديات المشتركة بين المصريين جميعا، قدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الطيب وعلام وجمعة يهنئون البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

الطيب: المصريون شعب واحد يحمل رسالة سلام

من جانبه بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة ببرقية تهنئـة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة، أعربا فيها عن تقديرهما واعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية للبابا التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد، كما اشادا بتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة للبابا تواضروس الثاني

كما إستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق، الذي قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

البابا تواضروس الثانى يستقبل وزيرى النقل والرياضة السابقين للتهنئة بعيد القيامة

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ووفدا من أعضاء مجلس النواب بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية, والذين قدموا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

البابا تواضروس يستقبل علي عبدالعال للتهنئة بعيد القيامة

من جانبه، شارك اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الاخوه الاقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد حيث قام بزيارة الكنيسه الانجيلية بشارع المحطة وكان فى استقباله القس الدكتور بشير انور نودى راعى الاقباط الانجليين .

بالصور.. محافظ الجيزة يشارك الأخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة

كما قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، التهانى للإخوة الأقباط فى احتفالات عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة ، وكان فى استقبالهم الانباثاؤفيلوس أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر .

بالصور .. محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة

بالصور..محافظا دمياط وبورسعيد يقدمان التهنئة بعيد القيامة

وشهدت كنائس الوادى الجديد توافدا كثيفا من الأقباط للاحتفال بعيد القيامة المجيد.حيث توافد الأقباط على مقر مطرانية الوادى الجديد وكنيسة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة للاحتفال بعيد القيامة، ووسط استقبال المهنئين بالعيد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كنائس الوادى الجديد تحتفل بعيد القيامة المجيد

وأعلن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، انه يتابع ما تم اتخاذه من إجراءات بجميع المحافظين استعدادا لاستقبال أجازة يوم عيد شم النسيم غدا الاثنين وتوفير أجواء الاحتفالات بهذه المناسبة .

وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات استقبال عيد شم النسيم

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف الجولات التفقدية لمديري الأمن والقيادات الأمنية على مستوى الجمهورية لتفقد القوات والخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذلك المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والخدمات والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية..

بالصور..مديرو الأمن يكثفون جولاتهم لتأمين دور العبادة بالمحافظات

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس

هذا وتستقبل غدا الاثنين الحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات المختلفة، زوارها ضمن احتفالات عيد شم النسيم.

غدا..الحدائق والمتنزهات تستقبل زائريها بأعياد شم النسيم

حدائق الجيزة جاهزة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم

كفر الشيخ تنتهي من استعدادت شم النسيم

حدائق ومتنزهات المنيا تستقبل المواطنين فى عيد القيامة

على المستوى الرئاسي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الحكومة على الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى يتلافى عيوب القديم، وشدد على سعي الحكومة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة، إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلي أنه من أبرز المبادرات في هذا الشأن هي البورصة الإلكترونية للتشغيل.

السيسي يؤكد حرص الحكومة على انهاء قانون العمل الجديد

وفي إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على كافة المحاور الاستراتيجية أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، البيان رقم 18 بشأن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الارهاب “سيناء 2018”.

القوات المسلحة تعلن البيان الـ18 لنتائج العملية “سيناء 2018”

عربيا ودوليا، حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد تكون له تبعات خطيرة , نافية في الوقت ذاته استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية في مدينة دوما.

روسيا تحذر من أي تدخل عسكري في سوريا

قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة العسكريين غدا الاثنين، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات نتيجة هجوم كيميائي استهدف مدينة دوما السورية التي تحاصرها قوات النظام السوري.

ترامب يجتمع الاثنين بكبار القادة العسكريين بعد هجوم دوما

رفضت وزارة الخارجية السورية بشدة المزاعم عن استخدام القوات الحكومية السورية الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

الخارجية السورية تنفي مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما

ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعد ظهر غد الإثنين لمناقشة الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية في سوريا.

مجلس الأمن يبحث غدا الهجوم الكيماوي على مدينة دوما

اقتصاديا، توقع تقرير “الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية”، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، بإتحاد الصناعات، استمرار انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه “الخام” و”الأبيض المكرر”، حتى مايو.

توقعات بإستمرار إنخفاض أسعار السكر حتى مايو

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاستثمارات الجديدة سجلت ارتفاعاً غير مسبوق خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 337% مقارنة بشهر مارس 2017، لتبلغ نحو 8.3 مليار جنيه.

إرتفاع “غير مسبوق” بالإستثمارات خلال عام

رياضيا، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة فوزا قاتلا على ضيفه الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بستاد الجيش بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري الممتاز، وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة.

المقاصة يفوز على الزمالك بهدف بالدوري الممتاز

استقالة الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال من تدريب الزمالك

تأهل منتخب مصر للتنس للدور قبل النهائي من المجموعة الأوروبية الأفريقية الثانية ضمن مسابقة “كأس ديفيز”, وذلك للمرة الأولي منذ عام 1996 بعد فوز الزوجي المصري يوسف حسام وشريف صبري علي زوجي الدانمارك كرومان ونيلسن 2-1.

منتخب مصر للتنس يتأهل لنصف نهائي “كأس ديفيز”

حقق منتخب مصر ميداليتين ذهبيتين في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في المغرب, حيث حقق الأولى اللاعب أحمد المصري حينما توج بذهبية (وزن -84 كجم) بعد فوزه في نهائي مصري خالص على زميله محمد الكتبي بالترجيح.

مصر تحصد ذهبيتين في الدوري العالمي للكاراتيه في المغرب

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