القاهرة -أ ش أ

انتهى الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك, من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد “المعجزة”, للمخرج شريف إسماعيل.

وقال عبد المالك – إنه انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل, مضيفا أن العمل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول العمليات الإرهابية ومحاربة رجال الأعمال المستفيدين منها وغسيل الأموال.

ويعتمد “المعجزة” على البطولة الجماعية, ويشارك في بطولته دينا الشربيني, ومصطفى فهمى, وعمر السعيد, ومحمد شاهين, وأحمد العوضي, وصفاء الطوخي, وإيمان الزيدي, ومحمد حمدي, وآية سماحة.

وكانت أنباء ترددت مؤخرا عن احتمالية تأجيل عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المقبل, غير أن المنتج تامر مرسى نفى صحتها, وأكد أن المسلسل سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.