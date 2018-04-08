اخبار مصر-د.هند بدارى

قدم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد ودعا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي .

واكد المهندس ياسر الدسوقي – خلال زيارته للكنائس لليوم الثاني على التوالي – أن مصر رمز السماحة في جميع اﻷديان وستظل تنعم بالاستقرار والهدوء ًو أننا سنظل دائمًا جميعنا مصريين نعمل معا لتحقيق التنمية الحقيقية من أجل رفعة شأن الوطن.

بدأ المحافظ زيارته بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب وهنأ نيافة الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبوتيج وهنأ نيافه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا بالعيد كما توجه لمطرانية الاقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط لتهنئة الانبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس وبعد ذلك توجه إلى الكنيسة الانجيلية الثانية والاولى .

وأوضح الأنبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة بين المسلمين والأقباط تزيدهم ترابطًا فالكل يتسابق من أجل تقديم التهاني ومشاركة الآخر الأفراح داعين الله أن تستمر مصرنا الغالية فى تقدم ورخاء.