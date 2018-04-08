موسكو -أ ش أ

حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد تكون له تبعات خطيرة , نافية في الوقت ذاته استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية في مدينة دوما.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية – في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد – أن التدخل العسكري بذرائع مختلقة ومفبركة في سوريا , حيث ينتشر جنود روس بطلب من الحكومة الشرعية السورية , هو أمر غير مقبول ويمكن أن تنجم عنه عواقب وخيمة.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه المزاعم هو التغطية على الإرهابيين والمعارضة الراديكالية الرافضة للحل السياسي للنزاع , مع محاولة تبرير ضربة خارجية.