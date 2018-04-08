واشنطن - أ ش أ

قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة العسكريين غدا الاثنين، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات نتيجة هجوم كيميائي استهدف مدينة دوما السورية التي تحاصرها قوات النظام السوري.

وأوضح المصدر -اليوم الأحد- أن الاجتماع سيحضره وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال في وقت سابق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه وترامب يراقبان عن كثب الوضع في سوريا، مضيفا أنه على النظام السوري وداعميه وقف “سلوكهم البربري”، على حد قوله.