القاهرة -أ ش أ

أجرى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق المهندس علي الفضالي , والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة المهندس خالد صبرة, جولة تفقدية مفاجئة بعدد من محطات مترو الأنفاق بالخط الثاني وشملت محطات شبرا الخيمة والشهداء والمنيب ; للاطمئنان على انتظام العمل وتشغيل المحطات وزمن التقاطر بالقطارات ونظافة المحطات والإجراءات الأمنية بالمحطات , تزامنا مع احتفال المواطنين بأعياد الربيع.

والتقى الفضالي , بحسب بيان صادر اليوم الأحد , بعدد من الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة , ووجه مسئولي المحطات بحسن التعامل مع المواطنين , مطالبا بالحفاظ على المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا.

من جانبه , اطمأن المهندس خالد صبرة على انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة بمحطة المنيب , وتابع دفتر الأعطال اليومي بالخط الثاني , كما اطمأن على انتظام حركة القطارات طبقا لجداول التشغيل.

شارك بالجولة التفقدية مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخطين الثاني والثالث المهندس سامي عبدالتواب , ومساعد رئيس الشركة المهندس أحمد حلمي, والمتحدث الرسمي لشركة المترو أحمد عبدالهادي بكير.