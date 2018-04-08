القاهرة -أ ش أ

إستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق, الذي قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق, الذي قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد, متمنيا لجموع الشعب المصرى دوام التقدم والاستقرار في كافة مجالات الحياة .

من ناحية أخرى , حرص البابا تواضروس الثانى على مصافحة قوات تأمين الكاتدرائية من رجال القوات المسلحة , حيث التقط معهم الصور التذكارية وقدم لهم الحلوى بمناسبة العيد , راجيا من الله أن يحفظ جنودنا الأبطال في كافة ربوع مصر.