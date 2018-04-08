نيويورك - أ ش أ

ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية , اليوم الأحد , أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعد ظهر غد الإثنين لمناقشة الهجوم الكيميائي

المزعوم على مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية في سوريا.

وأشارت القناة إلى أن عقد الجلسة الطارئة جاء بناء على طلب من بريطانيا و8 دول أخرى.

وكان مصدر سوري رسمي قد نفى , في وقت سابق اليوم , وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية , متهما الأذرع الإعلامية لتنظيم “جيش الإسلام” بفبركة ذلك , لاتهام الجيش السوري, في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.