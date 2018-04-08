الفيوم - أ ش أ

أكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المهندس حسن جودة، إن المديرية حددت 17 شونة وصومعة لاستلام محصول القمح من المزارعين في الموسم الجديد الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري وذلك بعد استبعاد الشون الترابية ليكون التسليم بشون البنك الزراعي المصري المطورة وصوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع وهناجر شركة مطاحن مصر الوسطى.

وأضاف جودة، في تصريح اليوم الأحد، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 196 ألف فدان بزيادة 13 ألفا عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها بالموسم المقبل تبلغ 220 ألف فدان.

وأوضح أن المحصول هذا الموسم مبشر وعالي الإنتاجية، وتشير التقديرات أنها تتراوح بين 19 و22 أردبا للفدان وذلك بسبب توفر التقاوي عالية الإنتاجية والمتابعة الإرشادية المستمرة، لافتا إلى أن المديرية شكلت اللجان الخاصة باستلام المحصول من المزارعين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحددت أسماء اللجان المشرفة.