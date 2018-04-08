الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد القيامة المجيد 2018/04/08 - 20:05 الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد القيامة المجيد2018-04-08T20:05:50+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات اخبار مصر موضوعات مشابهة محافظ القاهرة يوزع الهدايا و الجوائز على 400 طفل فى يوم اليتيم 7-4-2018 النقابة العامة للإنتاج الحربي تدعو جموع العمال فى مصر لبذل المزيد من الجهد و العمل 7-4-2018 رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية و الخدمية 7-4-2018 رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع فى المشروعات الصناعية لتوفير مزيد من فرص العمل 7-4-2018 البابا تواضروس يرأس مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية يالعباسية 7-4-2018 وزير الداخلية يقوم بزيارة البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد القيامة المجيد 7-4-2018
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